При упоминании Путина у нацистов отключилась связь

Вадим Москаленко .  
26.07.2023 16:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина


Во время русофобской речи бывшего депутата Верховной рады, члена националистического «Легиона Свободы» Юрия Сиротюка сразу после упоминания Путина оборвалась связь.

Это произошло на бандеровском фестивале «Холодный Яр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время русофобской речи бывшего депутата Верховной рады, члена националистического «Легиона Свободы» Юрия Сиротюка...

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Выступавший по видеосвязи из регионов, близких к фронту, бывший депутат распинался перед собравшимися, развешивая им лапшу на уши об «Украине будущего», которая якобы будет похожа на современный Израиль.

«Будущее украинское государство должно чётко задекларировать, что это государство украинской нации, и что оно будет защищать украинцев в любом углу земного шара, как это делает Израиль. Которое будет работать над тем, чтобы держать постоянную культурную и духовную связь с собратьями, где бы они ни находились…

Находиться она будет преимущественно на этнических украинских территориях, украденных Россией. Потому что гетманское государство 1918 году имело территорию примерно в миллион квадратных километров.

Путин, который рассказывает, что Ленин, оказывается, создал Украину, и подарил нам какие-то земли…», – разглагольствовал он.

Однако на этот моменте, при упоминании российского президента, у нацистов пропала связь, и речь Сиротюка прервалась.

Примерно через минуту соединение было восстановлено, и фашист продолжил распинаться о величии Украины.

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