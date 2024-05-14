При успехе на Харьковщине Россия может взяться за Одессу – Карасёв

Анатолий Лапин.  
14.05.2024 19:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 438
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


В случае, если Харьковское наступление будет успешным для российской армии, следующей «горячей точкой» может стать Одесса.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если Харьковское наступление будет успешным для российской армии, следующей «горячей точкой» может...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Карасева, потеря Одессы может стать ключевой утратой для Украины.

«Если так дальше будет ситуация неблагоприятным образом складываться для Украины на линии фронта, то Россия может пересмотреть цели СВО. В каком смысле… цели СВО – это демилитаризация, нейтралитет и так далее, и так далее. То есть, никогда никто публично не ставил вопрос о черноморском побережье, никто публично не говорил, что «нам нужна Одесса» и так далее. А если они будут развивать успех, начиная с Харькова, где-то прорвут… Пойдут на юг и так далее, – тогда, конечно, это ситуация очень и очень тяжелая…», – отметил он.

«Главный приоритет – побережье Черного моря, чтобы оно осталось за Украиной. Что такое Черное море и порты – это экспортное окно в Африку и на Глобальный Юг, где демографический рост, проблема продовольствия, всегда зерно будет пользоваться бешеным спросом. И будут менять свои алмазы и уран на зерно, а это зерно будет идти через черноморские порты. Все. Это на 100-200 лет вперед задача, это не шутки…», – переживал Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть