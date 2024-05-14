При успехе на Харьковщине Россия может взяться за Одессу – Карасёв

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В случае, если Харьковское наступление будет успешным для российской армии, следующей «горячей точкой» может стать Одесса.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, потеря Одессы может стать ключевой утратой для Украины.

«Если так дальше будет ситуация неблагоприятным образом складываться для Украины на линии фронта, то Россия может пересмотреть цели СВО. В каком смысле… цели СВО – это демилитаризация, нейтралитет и так далее, и так далее. То есть, никогда никто публично не ставил вопрос о черноморском побережье, никто публично не говорил, что «нам нужна Одесса» и так далее. А если они будут развивать успех, начиная с Харькова, где-то прорвут… Пойдут на юг и так далее, – тогда, конечно, это ситуация очень и очень тяжелая…», – отметил он.

«Главный приоритет – побережье Черного моря, чтобы оно осталось за Украиной. Что такое Черное море и порты – это экспортное окно в Африку и на Глобальный Юг, где демографический рост, проблема продовольствия, всегда зерно будет пользоваться бешеным спросом. И будут менять свои алмазы и уран на зерно, а это зерно будет идти через черноморские порты. Все. Это на 100-200 лет вперед задача, это не шутки…», – переживал Карасев.