При воссоединении Украины с Россией вышиванки массово будут меняться на косоворотки

12.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

В Крыму и на Донбассе до сих пор осталось много бывших украинских кадров, которые за свою карьеру «переобулись» несколько раз – от коммунистов до ярых украинских националистов и обратно.

Об этом в эфире интернет-канала «На крючке» заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, даже те, кто сегодня во властных кабинетах украинской власти «рвет на груди вышиванки», еще недавно выступал против выхода Украины из состава СССР.

«Я это наблюдал и в 91-м году, когда вдруг вчерашние пламенные коммунисты вроде Кравчука становились националистами, я помню, как главой донецкого «Руха» сразу при его создании в конце 80-х, начале 90-х, стал человек, отец моего одноклассника, который устроил скандал, а он был в обкоме партии, работал само-собой, ну а где же еще «руховцы» работали. Он устроил скандал огромнейший, чтобы освободить сына от не только от «мовы», там многие были освобождены, но еще и от украинской литературы, мол, не нужна она ему. Скандал, в коридоре все видели, вся школа видела.

Тут бац, незалежность, он отпускает первым делом усы, понятное дело, и тут же начинает рассказывать, как эти коммунисты проклятые гнобили украинскую мову, и стал главой «Руха» там, в Донбассе. Я таких примеров могу из своей донецкой юности рассказать немало», – говорит Корнилов.

«Вы, наверное, помните такого, Грымчак, был замминистра по оккупированным территориям, сейчас самый ярый такой, «надо военной силой отбивать», он в вышиванке с шашкой пытался против продления Черноморского флота бороться. А я же вспоминаю его в августе 91-го, опять-таки, секретарь какого-то комитета комсомола, прижал Петра Симоненко, – тогда исполнял обязанности секретаря обкома партии, – к стене, куча народа: «Вы что, надо сопротивляться этой незалежности, надо на баррикады людей выводить, чтобы сопротивляться отделению Украины от Советского Союза и от России, соответственно. И все, а теперь яростный националист.

Понимаем прекрасно, все мы это видели не раз. Если вдруг завтра Украина присоединяется к России, дай бог, когда-то это произойдет, хотя бы ее часть, то тут же косоворотка на нем, будет рассказывать о том, как он всю жизнь боролся за это. Так что, не первый и не последний раз, к сожалению», – считает Корнилов.

«Да и в Крыму, кстати, здесь были такие, я понимаю прекрасно, я же тут много работал, у нас тут филиал был в Симферополе Института стран СНГ, и в Севастополе. И я помню, как некоторые так боролись активно против памятника Пушкину, против памятника Екатерине Второй и так далее. Ничего, оказывается, они всю жизнь боролись за воссоединение Крыма с Россией», – заявил Корнилов.