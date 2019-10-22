При вылете из Украины СБУ задержала за госизмену бывшего замминистра экономики

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Служба безопасности Украины в международном аэропорту “Борисполь” задержала бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины, который подозревается в государственной измене, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабноuj ущербf обороноспособности нашего государства”, – сообщили в СБУ.

“Установлено, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия “Украинский центр “Безопасность” и государственной акционерной холдинговой компании “Артем” действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США”, – говорится в сообщении.

В результате незаконной сделки, как отмечается, авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудования в Украину не поставляла, добавили в СБУ.

“Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии. 22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в международном аэропорту “Борисполь” бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины”, – говорится в сообщении.

17 октября следователи задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 УК за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий.

“Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу”, – говорится в сообщении.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результаты которых изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины.

Считающийся близким к одному из центров украинской ыоласти телеграм-канал “Легитимный” уточняет, что речь идет о бывшем замминистра экономики Юрии Бровченко. Телеграм-канал связывает его задержание с давлением на Петра Порошенко.

“Всё это игра против Порошенко и его правительства.

Стоит задача показать, как за все эти годы правительство экс-президента наживалось на оборонных заказах, а «война» использовалась для личного обогащения. Имидж “Главнокомандующего” должен быть уничтожен коррупционными делами. Наш источник в силовых ведомствах сообщает, что нас в скором времени ждут громкие дела по контрабанде. Особенно контрабанде через линию соприкосновения и контрабанде из РФ”, – говорится в сообщении “Легитимного”.