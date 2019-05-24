24.05.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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При Януковиче в СБУ процветала антироссийская паранойя

Ещё до майдана украинские спецслужбы ездили по Киеву вслед за представителями ОДКБ и устраивали обыски в местах их пребывания на предмет жучков.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал одиозный журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии украинский журналист вспомнил, как его собеседник, российский политолог Олег Бондаренко возглавлял институт ОДКБ в Киеве во времена Януковича.

«А ты знаешь, Олег, уже время прошло, я тебе даже в эфире скажу. Некоторые чиновники украинские, после прихода тебя в гости, – к ним приезжала группа СБУ, которые смотрели, не осталось ли там жучков. С надписью ОДКБ. Но в связи с тем, что прошло уже почти больше 6-7 лет, наверное. Можно об этом уже сказать», – рассказал Цимбалюк.

«Не доверяете вы россиянам», – отметил ведущий Юрий Кобаладзе.

«Видите, какая свобода слова была. Уже тогда», – обратил внимание российский эксперт.

«Но жучки так и не найдены?» – спросил ведущий.

«Я не знаю, мне не сказали об этом», – ответил украинский корреспондент.

«Остались только шмели», – с иронией отреагировал Олег Бондаренко.

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