30.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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При заморозке конфликта Украина теряет людей и территории – Погребинский


Украинские радикалы не могут допустить прекращения войны в Донбассе, поскольку это будет означать возбуждение против них уголовных дел.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что когда закончится вся эта ситуация, и когда окажется, что пойдут реальные процессы, уголовные, против тех всех – Парубия, Порошенко и так далее, то они же не хотят этого. Вот они и будут варить воду бесконечно для того, чтобы не закончился кризис… Один вариант – это заморозка, и с этой заморозкой фактически будет запущен механизм потери Донбасса для Украины навсегда. Поэтому, заморозка – это хорошо, что стрелять не будут, а плохо, что мы потеряем и людей, и территории», – заявил Погребинский.

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