При Зеленском добросовестного расследования по MH17 не будет

09.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Суд в Нидерландах по сбитому в 2014 году над Донбассом малазийскому «Боингу» носит заказной характер западных «ястребов».

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей МУРАТОВ

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«Судебное заседание по делу о сбитом 17 июля 2014 года над территорией Донбасса малайзийском Boeing 777 рейса MH17 состоялось вчера в Нидерландах. Процесс изначально был политически ангажирован и не имеет ничего общего со стремлением установить истину. На это неоднократно указывали как родственники погибших, так и официальные представители Малайзии», – заявил Муратов.

По его словам, голословные выводы Объединенной следственной группы базируются не на фактах, а на старательно фабрикуемых материалах.

«Так, все радары, которые на Украине наблюдали за данной частью воздушного пространства, по удивительному стечению обстоятельств оказались выключены. Спутниковые снимки США, которые могли пролить свет на трагедию, засекретили. То же коснулось прочих существенных для выяснения обстоятельств катастрофы улик.

Зато общественности был представлен корпус ракеты ЗРК «Бук», которая в итоге оказалась принадлежащей Украине. Однако следователи предпочли проигнорировать это, равно как и многие другие материалы, представленные российской стороной и независимыми экспертами», – напомнил общественник.

Он добавил, что вместо реальных фактов, судебный процесс базируется на красочных видеороликах, неоднозначных аудиозаписях и других материалах, которые имеют косвенный, бездоказательный характер. На основании этих «доказательств» в Нидерландах пытаются обвинить четырех человек, из которых только один представлен на суде адвокатами.

«Добавим к этому похищение Владимира Цемаха украинскими спецслужбами в прошлом году, которого под физическим и моральным давлением пытались склонить к даче ложных показаний, сделать то ли главным свидетелем, то ли соучастником по делу.

Становится очевидным, что трагедия является военно-политической авантюрой западных «ястребов», выполненной руками украинских военнослужащих», – подчеркнул Муратов.

«Признание этого, равно как и других военных преступлений Украины на территории Донбасса, их добросовестное расследование и наказание виновных – вот необходимые шаги к мирному урегулированию конфликта. Увы, при Зеленском, который продолжил агрессивную политику своего предшественника и так же следует указаниям западных кукловодов, этого вряд ли стоит ожидать», – заключил общественник.