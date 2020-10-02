При Зеленском гитлеровский нацизм отбеливается тщательнее, чем при Порошенко
Нынешний глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович, назначенный Кабмином Зеленского, проводит более активную линию отбеливания нацизма, чем его предшественник Владимир Вятрович, назначенный при Порошенко, о чем красноречиво свидетельствует история с очередным скандальным непризнанием символики дивизии СС «Галичина» нацистской.
Об этом свидетельствует выступление на телеканале NEWSONE юриста Елены Лукаш , передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, если Вятрович даже не утруждал себя приведением сложных аргументов в оправдание нацизма, то Дробович написал для суда многостраничную околонаучную и насквозь лживую и циничную апелляцию в защиту украинских пособников Гитлера.
«Во время правления президента Порошенко и работы Вятровича на посту главы Института национальной памяти журналист издания «Страна.уа» обратился к Вятровичу с запросом – не является ли символика гренадерской дивизии СС «Галичина» нацистской, и почему подобную символику не запрещают в соответствии с профильным законом – и получил ответ о том, что в соответствии с профильным законом, который ограничивает распространение символики советского и нацистского режимов, дивизия СС и ее символика не подпадают под действие этого закона.
Этот ответ стал публичным благодаря стараниям журналистов, и одна из украинок с активной гражданской позицией обратилась в окружной админсуд с требованием признать выводы Института национальной памяти о том, что символика фашистской дивизий не является фашистской и не попадает под запрет предусмотренный законом, прямо запрещающим подобное.
Вот этот ответ, посчитала гражданка Украины, является незаконным и Вятрович вышел за пределы своих полномочий. Она написала, что ответ, по сути, неверен и что ей не нравится отбеливание фашизма в современной Украине, и она пошла в суд.
Вятрович категорически не хотел ходить на судебные заседания, два раза суд даже признавал его явку обязательной. Он пропускал эти заседания.
И вот, наконец, после долгих мытарств, когда уже пришел новый президент Зеленский и кабмин вместо Вятровича назначил нового главу этого Института национальной памяти Дробовича, суд первой инстанции вынес решение, которым признал действия Института национальной памяти и Вятровича незаконными.
Действия по предоставлению выводов о том, что нацистская символика нацистской дивизии не является нацистской и не подпадает под запрет профильного закона, запрещающего подобное. Также суд первой инстанции обязал институт воздерживаться от подобных ответов и комментариев.
Это решение обрадовало всех тех, кого беспокоит героизация нацистских приспешников в Украине. Я тоже радовалась, что мы белое называем белым, а черное называем чёрным и радуемся очевидному – символику нацистской дивизии назвали нацистской, и для этого понадобилось решение суда. Бред какой-то, но все равно мы все очень радовались, и была где-то у меня надежда, что представитель команды Зеленского, который, безусловно, получил должность через кабмин Зеленского, не подаст апелляцию, и мы на этом остановимся.
Но он подал апелляцию, Дробович подал апелляцию. И вы знаете, что он написал в апелляции? Во-первых, не понятно почему истица пошла в суд, вот эта гражданка Украины – ее субъективное право никак не нарушено. Во-вторых, «Приговором Нюрнбергского трибунала не признано в целом СС и ее составляющие. Признана преступной лишь определенная группа лиц внутри самой СС». Это то, что подписал Дробович.
Он в апелляционной своей жалобе рассказывал еще, что «ни один из командиров или руководителей 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не принадлежал к числу лиц, которым на Нюрнбергском трибунале было предъявлено обвинение». И что с формальной точки зрения ни УНА, ни 14-й гренадерская дивизия не относились к СС.
Несколько десятков страниц, по моему мнению, полностью отбеливающие фашистских приспешников. Текст был подписан Дробовичем. Я прошу обратить внимание всех, что этот Дробович ничем не отличается от Вятровича. И этот Дробович уже работает не при Порошенко, а при Зеленском», – сказала юрист.
Спасибо!
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