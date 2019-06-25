При Зеленском на Украине выросло число сторонников войны

25.06.2019, Киев, Владимир Гладков

За время правления президента Украины Владимира Зеленского количество сторонников компромисса ради достижения мира уменьшилось, а количество сторонников силового варианта решения проблемы увеличилось.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы провели соцопрос «Должна ли Украина идти на компромиссы ради установления мира и возвращения территорий?». Сейчас большая часть населения, около 61%, раньше (в мае – прим. ред.) их было около 65%, выступает за компромиссы ради возвращения территорий.

Вы видите, что этот вопрос имеет ярко выраженные региональные признаки – путь компромиссов в значительной мере поддерживается на Востоке и Юге, и меньше поддерживается на Западе и в Киеве. Но в целом во всех регионах, кроме Западного, поиск компромиссов выглядит как выбор значительного большинства населения», – сказал социолог.

В ходе пресс-конференции предоставили таблицы, согласно которым количество прямого диалога Владимира Зеленского как с Москвой, так и с ЛДНР по поводу установления мира в Донбассе, за прошедший месяц значительно уменьшилось.

Также Дмитрук сообщил, что количество сторонников мирного урегулирования конфликта уменьшилось, в то время как радикальные настроения увеличились на полтора процента.

«Также мы задали вопрос о вариантах развязывания ситуации на Востоке. Вы видите, что более трети опрошенных (37% против 39,9% в прошлом месяце – прим. ред.), поддерживают присвоения этим территориям особого статуса, автономии в составе Украины. Тех, кто выступает за признание этих территорий оккупированными, которые в ближайшее время не смогут вернуться в состав Украины – таких людей 17% (против 18,5% в мае этого года – прим. ред.). И за продолжение боевых действий выступают 18% опрошенных (против 17% соответственно – прим. ред.)», – добавил социолог.