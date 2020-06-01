При Зеленском продолжается глумление над Победой и реабилитация нацизма

01.06.2020, Киев, Игорь Петров

Через 75 лет после победы над нацизмом победители на Украине вынуждены доказывать, что нацистская символика действительно является нацистской.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через 75 лет после победы мы не можем выйти на улицу с флагом победы. Это нарушение закона мы не можем надеть георгиевскую ленточку. Могилы и памятные знаки, стелы героев Великой Отечественной войны, неизвестных героев уничтожаются, над прахом глумятся. Детей будут водить на могилу представителей батальонов «Роланд», «Нахтигаль».

Представитель власти, уже второй по счету, рассказывает нам, что украинцы Великую Отечественную воевали за какие-то чужие интересы, не за свои. Настоящие украинцы во Вторую мировую боролись и с Советским Союзом, и с фашистской Германией. А настоящие украинцы – это из «Нахтигаля», «Роланда»? Кто для них настоящие украинцы – те, кто уничтожал во Львове евреев и поляков? Те, где тех кто служил в гренадерской ваффен-дивизии вот этой, «Галичина»?

Я считаю, что мы очень плохие потомки, мы бессовестные, беспомощное, позор наших родов, наших дедов – ничего мы не можем отстоять и защитить. Мы надеялись, что это глумление над великой победой прекратится после выборов. Что мы видим сейчас? Мы видим Зеленского, который говорит что СССР и Германия причастны к началу Второй мировой войны? Польша причастна к холокосту?

Мы видим его депутатов, которые регистрируют постановления «как украинцы сражались за чужие интересы», мы видим назначенного при Зеленском Дробовича, абсолютного сиамского близнеца Вятровича, который рассказывает нам в роликах, снятых за бюджетные деньги, о том, что мы воевали не за свои интересы – это была не наша война, и вообще это советские все выдумки.

Мы вынуждены судиться с Институтом национальной памяти, чтобы доказать, что символика 14-й ваффен-гренадерской дивизии, фашистской дивизии «Галичина» оказывается, символика тоже фашистская. И мы радуемся как дети когда суд говорит: да действительно, эта символика подпадает под действие закона о запрете пропаганды в том числе и тоталитарных режимов. А через год-два мы что будем судиться – за то чтобы доказать, что Гитлер был фашистом, за то что вода мокрая? Это край.

С нашего молчаливого согласия это происходит. Каждый сантиметр украинской земли полит кровью, мы потомки не можем защитить ничего. Мы выбрали моральных уродов, которые не могут отменить закон этот и перестань глумиться над памятниками великой победы. Это мы, это наша, это моя личная вина. Мы должны все сделать для того чтобы это изменить.

Я не представляю, как можно было набрать полный парламент отморозков. Я понимаю тех, чьи деды были полицаями, прислужниками фашистов. У них свои могилы. Я не буду лезть в их родовую память. Я не понимаю, как идеология потомков фашистов становится государственной, как это вся плесень прописывается в учебники детские, как нам рассказывает что дивизия СС «Галичина» – это просто дивизия «Галичина», а «СС» опускается», – сказала Лукаш.