При Зеленском продолжится упадок украинской армии

23.07.2019

Украинскую армию снова загонят в стан молчаливых и покорных бюджетников, а финансирование всех силовых ведомств будет урезано.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый Казацкий» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Команда Зеленского уже продемонстрировала весьма специфическое отношение к этому всему. Мы помним все жесты в адрес министра обороны Степана Полторака, когда Зеленский его то ли толкал, то ли не толкал, а просто сказал: «Иди погуляй, я хочу тут с пацанами с глазу на глаз тему перетереть».

В любом случае, такого пиетета к военным, пусть какого-то показного, демонстративного, но тем не менее, который был при Порошенко, его, очевидно, не будет, и украинские военные вернутся к своему традиционному статусу: классические бюджетники. То есть это люди, которые достаточно послушные, чтобы не сказать покорные, не слишком хорошо оплачиваемые, полностью зависимые от начальства, с достаточно низким социальным статусом», – отметил Белашко.

«Что касается 5% валового продукта, которые тратятся на оборону – да, есть декларация о том, что этот процент будет сохранён, но слышал такую цифру, что эти все игры в милитаризм обходятся Украине в 400 миллиардов гривен, примерно сумма, которая сопоставима с объёмом долгов, которые надо возвращать, если брать перспективу 2020 года. То есть 400 млрд Украина должна потратить на армию и 400 млрд гривен – на свою внешнюю политику, которая во многом заключалась в том, чтобы набрать займов и этими займами заткнуть дыры в бюджете, в Пенсионном фонде и так далее, ещё чтобы на административную ренту хватило.

Как будут все эти бюджеты осваивать новые лица, пока что ещё прогнозировать сложно, но, думаю, что деньги на содержание силовых структур будут урезаны, и при этом будут перенесены акценты с армии и полиции на специальные профильные ведомства», – добавил политолог.