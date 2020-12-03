При Зеленском пышным цветом расцвело «квартальное кумовство»

03.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский всю центральную власть превратил в сплошной «95 квартал», состоящий из «своих людей».

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся центральная власть – это сплошной конфликт интересов! Посмотрите, кто где работает. Да весь Печерский квартал, правительственный квартал, превратился в «Квартал 95». Все сваты, братья, кумовья, соседи, директора, помощники – все с одной компании! Глава СБУ – пожалуйста, друг-брат-сват, одноклассник, сосед Зеленского. Директор департамента стратегического развития ГУР минобороны – муж бухгалтерши «95 квартала»!

Весь офис президента – сплошной «95 квартал»! Транспортную отрасль у нас – «95 квартал» в Верховной раде. Там же где-то работает тесть Зеленского с помощником, с депутатами от «Слуги народа». И всё это сплошной «95 квартал» и их конфликт интересов!» – заявил Гончаренко.

«Дошло до катастрофы! Знаем, ли мы все, что сегодня НАБУ и САП хотят выписать подозрение замглавы офиса президента по контролю за правоохранительными органами пану Татарову. Подозрение во взяточничестве и даче взяток экспертам! И сегодня генеральная прокурорша от «Слуги народа» пани Венедиктова меняет прокуроров по делу и блокирует выписывание подозрения. А это не конфликт интересов?

Смотрю на это и вспоминаю живого классика: такое чувство, что бог нас за что-то наказывает – вот это точно! Когда я видел, как 1 декабря Зеленский пришёл в прокуратуру, говорит: «Никогда не теряйте веру в справедливость!» Так ты её и убиваешь! И пошёл в музей прокуратуры – нужно туда его как экспонат!» – резюмировал депутат.