При Зеленском российский посол не поедет на Украину

06.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Возвращение российского посла на Украину, если и состоится, то не принесет каких-либо изменений в отношения между странами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, разрядки не произойдет из-за позиции украинской власти, которая продолжает политики предыдущего руководства страны и заигрывает с националистами.

«Я не убежден, что в краткосрочной перспективе произойдет назначение посла Российской Федерации на Украину. В силу хотя бы тех сложностей, которые возникли на «нормандском формате».

Второе – мне представляется, исходя из того, что лично я знаю от общения с российскими политиками, что те кандидатуры, которые фигурируют в украинских СМИ, не находятся в шорт-листе. От слова совсем. Это будет какая-то принципиально другая фигура.

Третье – я абсолютно не убежден, что подобного рода назначение будет легко воспринято на самой Украине. Потому что, если вы внимательно посмотрите за всем тем, что там происходит в публичной сфере, вы увидите, какую травлю господину Зеленскому они устроили за последние четыре-пять дней. Дело даже не в том, что Зеленский поехал в отпуск в дорогой отель и так далее – это вообще никого там не волнует. Там речь идет о вопросах политических.

И четвертое – я абсолютно не убежден в том, что даже если посол Российской Федерации будет назначен на Украину в краткосрочной перспективе, это хоть каким-то образом позволит сблизить позиции двух стран. Этот процесс не зависит от посла Российской Федерации от слова совсем. Он зависит от реалий украинской политики, от того, насколько господин Зеленский готов проявлять какую-то волю политическую. Пока мы видим только привычные для эпохи Порошенко многочисленные декларации и минимум конструктивных шагов. При таких вводных – без разницы, будет там посол Российской Федерации или не будет», – заявил Гаспарян.