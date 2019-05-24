При Зеленском русофобы укрепляются на своих позициях

24.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский и его команда стараются поскорее нахвататься как можно больше точек невозврата, чтобы купировать все возможности для манёвров.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим о многих изменениях, но то, что остаётся сегментом способности договариваться и иметь некую внешнеполитическую субъектность, остаётся с людьми, один из которых пришёл с явной ориентацией на НАТО, Канаду, США и с такой же пропиской, другой человек идёт происхождением из Маккензи, буквально несколько лет назад получивший украинское гражданство, ему вручили в руки СНБО, и он сегодня говорит о том, что ему нужно расширить все эти полномочия, чтобы он тоже мог этим делом править.

Когда у него спрашивают, какие же выходы из этой ситуации, то ничего креативного, в отличие от шефа-Зеленского, который хоть говорит о смартфонов, говорит: «Нет, давайте усилим санкции против России», – отметил в ходе дискуссии спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Ничего другого креативного они в этой истории предложить не могут, – добавил он, – и мысль о том, что любая война должна закончиться переговорами, договорённостями и умиротворением, в голову им тоже не приходит. Они постепенно пытаются себя загнать в ту парадигму, что у них будет продолжаться война, чтобы не воспользоваться той возможностью, когда Порошенко зависел от войны, его избрание от этого зависело, а Зеленский не был от этого зависим, но постепенно, чем дальше, тем больше он будет от этого зависеть».

В то же время историк и политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что Зеленский отвечает не только за то, что говорит и делает, но и за то, чего не делает и о чём не говорит.

«В этом смысле то, что он не делает, это кажется даже не странным, а уже на грани и преступной халатности, и самой преступности. Посмотрите его отношение к идеологическим вопросам – нам с трибун уже говорят его спикеры, да и он прямо или косвенно, что язык и вера их не волнует, это всё пусть Порошенко. А в это время подписываются постановление за постановлением, сейчас увидите, Гройсман якобы ушедший в отставку быстренько сформирует эти языковые комиссии, чтоб потом можно было и на самого Зеленского согласно закону о языках. Сегодня в срочном порядке приняли уже новояз украинский, они же теперь не знают вообще украинского языка», – заявил эксперт.

Корнилов рассказал, что именно таким образом постепенно насаждается украинский национализм.

«Приходят новые люди, Коломойскому всё равно – «Епитаний» или «анатема» (согласно новоязу – ред.), но, пока они деребанят, закрепляются позиции украинского национализма на тех окопах, которые они заняли. Пока кому-то это всё равно, и он машет, что никому это неинтересно, стоит быстренько подписать закон про «мовы», и все кричат: «Красная линия для Зеленского», всё, назад нельзя, а Зеленскому, в общем, по барабану, запрещают его родной язык или не запрещают.

Вот в этом вся нынешняя Украина. Пока кто-то думает, что это неважно, это никого не касается, в это время Институт национальной памяти за бюджетные деньги широко по всей стране празднует 140-летие Петлюры», – добавил политолог.