При Зеленском суть режима останется прежней

21.04.2019, Киев, Игорь Петров

Заявления о лояльности героизации Степана Бандеры, необходимости вступления в НАТО и продолжения декоммунизации, сделанные Владимиром Зеленским в последние дни перед голосованием, свидетельствуют, что никакой смены государственной идеологии на Украине после смены президента не будет.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Сергей Белашко.

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«Что касается его заявлений о НАТО, Бандере и прочем, то Зеленский просто обозначает основные идеологические моменты этого режима, таким образом подчеркивая, что он не собирается этот режим менять: «Не ждите от меня каких-то потрясений, все будет как при Порошенко но только типа по-честному». Никакого реванша или пересмотра итогов последнего, вернее, крайнего Майдана. Вот основной посыл Зеленского», – сказал Белашко.

Он характеризует Зеленского как «продукт советской пропаганды, на которую наложилась антисоветская пропаганда».

«Реалии таковы, что большинство поддерживает декоммунизацию, пусть не в самых каких-то оголтелых формах. Да, при Зеленском, очевидно, не будут переименовывать Днепропетровскую область. Но и переименования улиц, которые названы именем Бандеры, Шухевича, очевидно, не будет. Я вообще не понимаю людей, которые с Зеленским связывают какие-то надежды на реванш и здравый смысл. Все будет то же самое только в менее одиозных формах. Формы всего этого скотства смягчатся.

Президент не будет появляться на публике пьяным, не будет срывать шапки, вести себя по-хамски, безбожно воровать через свои же предприятия. Но суть режима останется той же самой. Нам точно так же будут рассказывать что Путин – враг, Россия – агрессор, надо сплотиться, все мы украинцы, поэтому части из нас, даже большей части, надо отказаться от собственной идентичности, от родного языка и перейти на язык официоза и пропаганды. Все это будет продолжаться.

С другой стороны, я думаю, что при Зеленском все это будет выглядеть уж слишком абсурдно. Либо он не досидит одного избирательного цикла до конца, и его вынесут вместе с режимом либо, ему удастся трансформировать режим в сторону большей адекватности и человечности, – насколько это возможно. Тогда он, очевидно, может править и 10 лет. Но в этом случае он станет последним президентом Украины. Используя свои профессиональные качества, он досидит до конца этого государства», – заключил Белашко.