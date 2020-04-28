28.04.2020,  Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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При Зеленском Украина окончательно стала колонией – Бондаренко


Украинский президент Владимир Зеленский полностью выполнил своё предназначение как одноразовый политический проект по окончательной колонизации страны иностранцами.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Зеленском страна окончательно потеряла свой национальный суверенитет. «Слуга народа» оказалась тем политическим одноразовым проектом, в утробе которого, как в троянском коне, въехали иностранцы, причём въехали с помпой, совершенно безнаказанно, замечательно чувствуют себя на теплейших государственных должностях и в наблюдательных советах. И за есть этот шабаш платим мы с вами.

Это то, самое главное и основное антидостижение Зеленского за год – при нём окончательно колонизирована страна», – отметила Бондаренко.

Также она подчеркнула, что Зеленский и его команда не совершили не одного реального позитивного шага.

«Очень хочу зацепиться за что-то позитивное, иначе моя психика не выдержит, и не выдержит психика наших людей. Но до сих пор не могу отчаянно найти что-то позитивное что случилось.

Ну, может быть, одно – что у нас нет новых политических узников. Наверное, это единственное, за что можно зацепиться. Но и старых не то что не отпускают, их до сих пор держат в ежовых рукавицах ,они проходят свои очередные суды», – резюмировала экс-депутат.

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