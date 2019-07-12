При Зеленском Украина потеряет новые территории – Арестович

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президенту Владимиру Зеленскому осталось не более года – его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура.

Об этом в эфире 4 канала заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что при этом, в результате такого переворота Украина потеряет еще часть своих территорий.

«Хорошая новость в том, что никакой войны не будет, потому что никто не будет стрелять за Зеленского и умирать. Стрелять, может, еще и будут, а вот умирать точно не захотят. Такие люди всегда проигрывают. Я думаю, что Зеленского снесут официальным путем или нет, в определенное историческое время. Он, скорее всего, не добудет до конца каденции. Официально, по закону, или неофициально его сбросят. Украина, скорее всего, потеряет еще территории на этом пути.

Мы потеряем еще территории, россияне захватят их, а может, не только россияне, может, Закарпатье сработает, Венгрия может еще. И снова, как в 14-м, телами патриотов будем закладывать глупости, которые сделал великий украинский народ. Два-три года. Сейчас все очень быстро развивается, а, может быть, еще быстрее будет.

По политологической логике, следующим шагом должно быть что-то например военной диктатуры. Но есть большой вопрос, кто эти храбрые военные, которые сделают военную диктатуру?.. Я не знаю, в какой форме будет военный переворот. Может быть, комитет какого-то чрезвычайного спасения Украины, где «отцы нации», старики соберутся в том самом Украинском доме, о котором каждый раз говорят, когда у нас политический кризис. А военные просто обеспечат правопорядок и удержат фронт», – заявил Арестович.