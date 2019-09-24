При Зеленском власть продолжает крышевать нациков

24.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Новая украинская власть продолжает заигрывать с радикалами, используя их в своих целях так же, как и предыдущее руководство страны.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Черемиса, власти ничего не стоит разогнать националистические формирования, для этого необходимо всего лишь прекратить их финансирование и дать ход уголовным делам, возбужденным на наиболее ярых радикалов.

«Похоже на то, что новая власть, несмотря на то, что сама была и есть объектом со стороны этих организаций, решила вместо того, чтобы прекратить их деятельность, что сделать достаточно легко, потому что при прекращении финансирования, кураторства- кстати на каждого из них возбуждена масса уголовных дел, некоторые обвиняются в убийстве.

То есть просто расследовать эти уголовные дела, прекратить финансирование и крышевание и эти люди абсолютно не будут влиять на процессы. Создается впечатление, что новая власть решила просто использовать и дальше эти группировки в своих интересах. Они достаточно удобные, потому что когда СБУ или полиции, скажем так, неудобно делать какие-то провокации, то есть, кто сделает», – заявил Черемис.