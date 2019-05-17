При Зеленском война в Донбассе примет неконтролируемые формы

17.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский сразу после инаугурации должен арестовать своего предшественника Петра Порошенко, иначе он станет соучастником.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После инаугурации, я считаю, Порошенко, который потеряет иммунитет, должен быть арестован и передан суду. За войну в Донбассе, за 200 безвинно убиенных детей, что рядом с ним находятся те, кто расстрелял Майдан, сжег одесситов, и он вместе с ними должен нести ответственность. За нищету. 73% требуют этого от Зеленского, и если он этого не выполнит – станет соучастником.

Также Зеленский с трибуны должен сказать: «Как верховный главнокомандующий, отдаю приказ не стрелять, войска отвести», сразу позвонить Путину, Трампу и Меркель. Ему в этом не откажут. И ни один снаряд или пуля не полетит ни в одну, ни в другую сторону. Но если он этого не скажет, и полетят пули и снаряды, он станет соучастником убийства украинского народа, как и Порошенко», – отметил он.

Однако, по мнению советника главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаила Маркелова, Владимир Зеленский не сможет исполнять обязанности главнокомандующего и управлять армией, что приведёт к хаосу и эскалации конфликта.

«Если бы у Зеленского был опыт… Люди, которые разбираются в вооруженных конфликтах, как правило, на первый план выдвигают не себя, а специалистов, которые составляют оценочную часть, дают какие-то конструктивные предложения по военной части, и из этого уже формируются окончательные решения.

Здесь же (у Владимира Зеленского – прим. ред.) ощущение хаоса даже хуже, чем при Порошенко. Потому что если не будет какого-либо центра принятия решений, то начнутся неподконтрольные процессы на территории линии соприкосновения огня. То есть будет реальная эскалация войны.

Да, легче знать, что это противник, мы защищаемся, вот здесь центр решения, Минские соглашения, есть зоны разграничения, есть контроль. А когда контроля не будет – я не говорю о военных, я говорю о гуманитарной катастрофе, о жертвах среди мирного населения. Потому что, если эта братва почувствует, что ими никто не руководит, начнётся хаос, обстрелы мирных кварталов, будут гибнуть мирные жители», – резюмировал парламентарий.