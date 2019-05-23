При Зеленском всё станет зрелищем – даже хлеб

23.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Идеология команды нового украинского президента направлена на отчуждение государства от социальной ответственности перед гражданами.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила депутат Верховной рады прошлых созывов, бывшая регионалка из команды Рината Ахметова Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очень странным было заявление одного из представителей команды Зеленского, по-моему, фамилия Стефанчук, который заявил о том, что идеология приходящей команды Зеленского во власть – это либертарианство.

Чтобы было понятно тем, кто не особо знаком с этим направлением идеологическим: это, по сути, призыв к полному отказу от социальной ответственности со стороны государства. То есть, это значит, что ни о какой социальной защите граждан в стране идти речи не может.

Забудьте о бесплатной медицине, забудьте об обязательном бесплатном образовании и о многих других вещах, которые на нынешний момент вообще-то, являются достижением нашей системы в Украине.

Пусть это какие-то отголоски старой советской системы, но это то, что помогало более слабым людям, больным или тем, кто нуждается в какой-либо защите или поддержке государства, они в какой-то мере эту поддержку получали», – отметила Бондаренко.

Также экс-нардеп подчеркнула, что идея Владимира Зеленского по поводу всеукраинских референдумов довольно хороша, но в стране с направленной пропагандой такие процессы изначально обречены на искажённые результаты.

«Есть определённые маркеры, которые могут позволить нам говорить о том, что, возможно, Украину ждут структурные изменения. В частности, например, господином Зеленским сейчас активно поднимается тема использования такого демократического инструмента как референдумы.

И, в принципе, это есть плюс, поскольку есть важные для страны моменты, в том числе, и то, что он уже позаявлял: курс на НАТО, отношения с Российской Федерацией – то есть, это те вопросы, которые можно и нужно выносить на референдум, в частности, и переформатирование страны, в том числе.

Но момент, как мы это видим: объявить референдум в стране, в которой ограничена альтернативная точка зрения, в частности, допустим, на курс в НАТО. Вы можете всегда увидеть рекламу, которая призывает туда вступать, поддерживать, но вы не увидите в Украине обратную, альтернативную рекламу, которая говорит о минусах такого вступления. Поэтому говорить о том, что референдумы могут пройти честно, прозрачно, на равной основе – тоже проблематично», – добавила политик.

Она также заметила, что Зеленский не сможет дать Украине резкого экономического роста, поэтому как шоумен займётся «зрелищами» – посадками бывшей преступной власти.

«Я думаю, что вряд ли он сможет дать какой-то быстрый экономический эффект стране, как-то сделать жизнь легче и лучше для украинских граждан, поэтому у него как у бывшего комика остаётся единственный инструментарий – это зрелища. По всей видимости, зрелища в данном случае могут называться условно: «Догони и накажи предшественника».

То есть, единственное, что может в стране произойти, что понравится избирателям, особенно тем 73%, которые голосовали за него именно как за человека, который с Банковой уберёт Порошенко, а не потому что Зеленский сам по себе такой красавчик, ждали от него вот этой функции, чтобы просто Порошенко не остался в кресле президента, вот это был его функционал.

Следовательно, будут и завышенные ожидания в отношении Зеленского как человека, который привлечёт к ответственности Порошенко и всю его банду за воровство, за коррупцию, за военные преступления, за разжигание межнациональной розни, за государственную измену, за попытку ввести фальшивое военное положение и много чего другого», – резюмировала Елена Бондаренко.