При живой жене: Украинская любовница Саакашвили устроила каминг-аут

02.10.2021 00:14 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Депутат Верховной рады из партии Владимира Зеленского Елизавета Ясько опубликовала совместное видеообращение с Михаилом Саакашвили, записанное накануне его отъезда в Грузию.

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«Мы вместе… Любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свою державу – это самое благороднейшее дело. И я поддерживаю его борьбу», – сообщила Ясько.

Она призвала власти Украины защищать арестованного в Грузии Саакашвили, так как он является обладателем украинского паспорта.

Интересно, что сам Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом в Грузии. Это вызвало недоумение политолога Владимира Корнилова.

«Саакашвили потребовал встречи с украинским консулом. Не понял! Так он приехал в Грузию как гражданин Украины? Тогда почему агитирует на выборах как гражданин Грузии? А если он считает себя гражданином Грузии, то зачем ему консул другой страны?» – комментирует Корнилов.

Слухи о близких отношениях Саакашвили с украинской депутатшей уже давно ходили по Киеву, но сейчас признание было сделано открыто – несмотря на то, что официально экс-президент Грузии не разведен.

«Лиза, а Саакашвили уже развелся, прошу прощения?» – «подколола» Ясько в фейсбуке Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат из партии Петра Порошенко.

Официальная супруга Саакашвили – Сандра Рулофс. Она познакомилась с Михаилом Саакашвили в 1993 году в Страсбурге. Наблюдатели отмечали сходство с Виктором Ющенко – его супруга Кэтрин также была иностранкой – представительницей украинской диаспоры в США. Это позволило выдвинуть версию о том, что западные спецслужбы специально «приставили» своих агентов «в юбках» к организаторам «цветных революций» в Грузии и на Украине.