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05.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина

Прибабахнутая Черновол открыла выставку картин – нарисовала Турчинова и любовника


Депутат Верховной Рады и одна из героинь Евромайдана Татьяна Черновол открыла выставку картин. На одном из полотен, представленных в композиции, – ее партийный босс Александр Турчинов и депутат Сергей Пашинский, которого пресса называет любовником новоиспеченной художницы.

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Внезапно возникшее увлечение рисованием картин у майданщиков – один из способов «легализовать» наворованные за время депутатства деньги, заявил в своем блоге экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера прочитал, что Татьяна Черновил из Народного Фронта провела выставку собственных картин. Сама нарисовала. Так обычно происходит, когда ты что-то крупное украл, но никак не можешь объяснить, откуда у тебя деньги, почему ты внезапно стал дорого выглядеть и резко перестал критиковать олигархов, которых ранее упоминал по два раза в день.

Не объяснишь же ты появление у тебя денег своим участием в хищении активов Одесского НПЗ, банка «Фортуна», совместным с Пашинским мародёрством в армии или получением взяток от тех, кого громко разоблачал. Поэтому – картины. Книгу ещё напишите. На этом тоже моют», – написал Портнов.

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