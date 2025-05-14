Прибалтийские лидеры ведут свои народы на гарантированный убой – Сивков
Прибалты могут устроить морскую блокаду России, чтобы попытаться спровоцировать войну между НАТО и РФ.
Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самый неблагоприятный вариант развития на Балтике может выглядеть так. По инициативе прибалтийских держав и Финляндии блокируется выход морского пути между Калининградом и Ленинградской областью, между Кронштадтом. И тогда России ничего другого не остается, кроме как решать задачу деблокады.
Если решается задача деблокады, то согласно международному праву, блокада такого региона со стороны третьих стран является актом военной агрессии против России. И в соответствии с этим Россия имеет право применить силу для деблокады своего региона.
Наверное, все слышали про Сувалкинский коридор. Но я не думаю, что это интересное направление, поскольку он сухопутный. Надо обеспечить движение машин по этому коридору. Это удар по приморскому направлению, вдоль побережья, который позволит в этих условиях создать защищенную приморскую коммуникацию», – сказал Сивков.
Он подчеркнул, что по ряду параметров морской транспорт выглядит привлекательнее сухопутного.
«Удар вдоль побережья до Калининграда, с деблокадой всего приморского побережья. В полосе порядка 50 километров, чтобы полевая артиллерия не могла достать до пунктов базирования, сил флота и стоянок портов. Чтобы суда могли зайти и получить какой-то ремонт.
Вот такой вариант развязывания войны может быть предусмотрен. Сначала они создадут блокаду России на Балтике, после чего Россия вынуждена будет принять меры по деблокаде в Ленинградской области, что будет объявлено нападением на НАТО, ну и дальше пытаться этот вариант разыграть.
Поэтому прибалты должны очень четко понимать, что их лидеры ведут их на убой, толкая на войну с Россией», – подытожил эксперт.
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