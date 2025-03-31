Прибалтийские лимитрофы возмущены попытками Зеленского продлить свою агонию за их счет

Потенциальное перемирие на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Прибалтики, поскольку, по их мнению, Россия продолжит перевооружаться и перебросит войска на северо-восточный фланг НАТО, пишет британская Financial Times со ссылкой на министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене. По их мнению, после остановки боевых действий на Украине Россия «очень быстро перераспределит свои силы» и «нарастит свой военный потенциал».

Министр Минобороны Эстонии Ханно Певкур допускает, что из 600 тысяч российских военных, которые сейчас находятся на Украине, 300 тысяч будут, вероятно, передислоцированы.

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«Эти люди не вернутся в разные регионы России, чтобы собирать кукурузу или заниматься чем-то другим, потому что зарплата в армии в 5–10 раз выше, чем та, что они могли бы получать у себя дома», – заявил он.

Особое беспокойство у эстонцев вызывают очередные белорусско-российские военные учения «Запад-2025», запланированные на сентябрь этого года. Их в странах Балтии рассматривают как подготовку к полномасштабному конфликту с НАТО. В 2021 году после завершения учений российские войска остались в Белоруссии, а уже в феврале 2022-го были задействованы для наступления на северные регионы Украины.

Литва, Латвия и Эстония выступают против передислокации войск из их региона для формирования европейских сил сдерживания, которых должны направить в Украину после разрешении конфликта по планам Стармера и Макрона.

«Мы не можем рисковать безопасностью восточного фланга НАТО», — поясняет свою позицию Певкур.

В России эти откровения прибалтов не остались незамеченными.

«Появились первые признаки трещин в нерушимой дружбе Прибалтики с Украиной. Зеленский, видимо, в своей привычной хамской манере на очередной «коалиции желающих» потребовал создания на Украине сил сдерживания НАТО и переброски для этого в Донбасс контингентов НАТО из других частей Европы. Потому что Эстония и Литва, никому вроде бы не отвечая и без всякого инфоповода, заявили вдруг, что такое неприемлемо: забирать войска с восточного фланга НАТО нельзя, и останавливать войну на Украине тоже нельзя, потому что тогда Путин выиграет время, перегруппируется и нападет уже на страны Балтии. В общем, пусть уж дальше всё идёт как идёт. Пусть украинцы ещё годика хотя бы четыре повоюют вместо нас за нашу и вашу свободу», – пишет журналист из Калининграда Александр Носович.

В Киеве прибалтам также досталась «пара ласковых».

«Вот это заявление министров обороны Эстонии и Литвы о том, что прекращение войны у нас резко увеличивает угрозу для них, это не об откровенном цинизме. С цинизмом давно всё понятно. И даже не о тупости этих министров обороны, не понимающих, что многие вещи не произносятся вслух, даже если они очевидны. Это о том, что в НАТО больше не верят даже Литва и Эстония, не рассчитывают на него. Всё, бобик сдох, так ни разу и не тявкнув», – в таких экспрессивных выражениях расценил эстонский демарш депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.