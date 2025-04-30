Прибалтика докажет, что «НАТО – это блеф»

Елена Острякова.  
30.04.2025 19:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин успешно начал разрушение НАТО.

Об этом отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф заявил в интервью ютуб-каналу «Селиконовая долина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин успешно начал разрушение НАТО. Об этом отставной британский генерал, автор...

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«Путин достиг двух своих главных внешнеполитических целей. Он разорвал отношения Америки с Европой в сфере безопасности, а во-вторых, нейтрализовал, если не начал разрушение НАТО.

Демарш американцев на Мюнхенской конференции по безопасности, который многие из нас предвидели, был проведен с агрессией, почти с ненавистью, что заставило европейских членов НАТО задуматься. Конечно, это означает, что на Америку больше нельзя полагаться по статье 5 вашингтонского договора», – сказал Ширрефф.

Он считает, что показательной ситуацией станет попытка России завоевать Прибалтику.

«И если он увидит, что НАТО в замешательстве, а это так и будет, если НАТО не сможет ничего сделать, то это будет означать, что НАТО – это просто блеф», – заключил Ширрефф.

Генерал предлагает «сделать НАТО европейским и разработать стратегию, которая поможет Украине победить Россию на поле боя». В первую очередь, создать «небесный щит, когда европейские самолеты будут сбивать российские беспилотники и баллистические ракеты». А “после поражения России” нужно будет ввести на Украину значительный военный контингент, считает обезумевший Ширрефф.

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