Прибалтика докажет, что «НАТО – это блеф»

Президент РФ Владимир Путин успешно начал разрушение НАТО.

Об этом отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф заявил в интервью ютуб-каналу «Селиконовая долина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин достиг двух своих главных внешнеполитических целей. Он разорвал отношения Америки с Европой в сфере безопасности, а во-вторых, нейтрализовал, если не начал разрушение НАТО.

Демарш американцев на Мюнхенской конференции по безопасности, который многие из нас предвидели, был проведен с агрессией, почти с ненавистью, что заставило европейских членов НАТО задуматься. Конечно, это означает, что на Америку больше нельзя полагаться по статье 5 вашингтонского договора», – сказал Ширрефф.