Прибалтика готовится к полному отключению от России

12.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от российской электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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По данным издания, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. В итоге энергоцены в европейской части РФ и на Урале падали на 1–3%. В Литве же спотовые цены, наоборот, выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.

Источник газеты также сообщил, на момент проведения испытаний пропускная способность сечения Россия—Латвия для коммерческих поставок была установлена равной нулю, плановые поставки не осуществлялись.

Энергокольцо БРЭЛЛ, выход из которого страны Прибалтики наметили на 2025 год, соединяет энергосистемы пяти стран со времен СССР, что позволяет вести между ними перетоки электроэнергии. Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией. Экспорт из РФ в энергодефицитный регион прекратится, а Калининградская область будет изолирована.