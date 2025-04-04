Прибалтика переполнена ждущими великую Россию – укро-генерал Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В странах Прибалтики до сих пор остаётся множество сторонников России, которые не согласны рвать связи с большой родиной.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Надо сказать, что за счет того, что Россия напала на нас в 14-м и в полном объеме напала в 22-м году, национальное сознание начало возрождаться. Не стопроцентно для всех, есть определенное количество категорий ждунов. Причем ждуны так же есть и в Эстонии, и в Латвии, потому что в свое время за счет определенных неправильных действий они породили мощную пятую колонну за счет непредоставления всем гражданам 100% гражданства», – сказал Кривонос.