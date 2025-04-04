Прибалтика переполнена ждущими великую Россию – укро-генерал Кривонос
В странах Прибалтики до сих пор остаётся множество сторонников России, которые не согласны рвать связи с большой родиной.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо сказать, что за счет того, что Россия напала на нас в 14-м и в полном объеме напала в 22-м году, национальное сознание начало возрождаться. Не стопроцентно для всех, есть определенное количество категорий ждунов.
Причем ждуны так же есть и в Эстонии, и в Латвии, потому что в свое время за счет определенных неправильных действий они породили мощную пятую колонну за счет непредоставления всем гражданам 100% гражданства», – сказал Кривонос.
«Литва оказалась более гибкая, они всех объявили гражданами, а вот как раз вот в Латвии сформирована мощная пятая колонна. И сейчас та пятая колонна свято верит в какую-то непонятную Великую Русь, шикарную Россию, которой никогда не существовало, и не существует», – трепался укро-генерал.
«Но за счет этой мощной российской пропаганды, они свято верят. Пятая колонна, которая в этот самый момент есть, верит в Россию, которая никогда существовала. Они ждут прихода российских властей, но жить при этом они хотят по тем золотым принципам, которые использовал Европейский Союз», – рассуждал он.
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