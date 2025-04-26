Прибалтика, Польша и Финляндия сговорились использовать против России запрещённое оружие

Вадим Москаленко.  
26.04.2025 12:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Прибалтика, Россия


Страны восточного фланга НАТО решили отказаться от запрета на противопехотные мины и кассетные боеприпасы, чтобы использовать их в войне против РФ.

Об этом в эфире канала «DW на русском» заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны восточного фланга НАТО решили отказаться от запрета на противопехотные мины и кассетные боеприпасы,...

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«Мы вышли из конвенции по кассетным боеприпасам, из конвенции ОСЛО, а теперь мы приняли решение выйти из Оттавской конвенции. В ближайшие дни или недели в нашем парламенте пройдет голосование.  И я очень рада, что после трудных переговоров весь наш регион, все пять стран – Польша, страны Балтии и Финляндии пришли к тому же выводу», – сказала министр.

Ведущая поинтересовалась, как такие действия согласуются с этими действиями, которые некоторые правозащитники называют «катастрофическими и тревожными».

«Ну, это личная моя история. Это семья, которая подверглась преследованиям со стороны русских, подверглась пыткам, убийствам, тюремному заключению и депортации в Сибирь. И я думаю, что когда мы говорим о правах человека, то самым важным является право на жизнь. А если мы говорим о жизни моих граждан… Так вот, Россия очень четко показывает на Украине, что она использует кассетные боеприпасы, что она использует противопехотные мины.

Поэтому мины и кассетные боеприпасы там будут. Вопрос только в том, будут ли они их или это будут наши мины. И мы будем знать, где мы разместим их, и мы позаботимся о том, чтобы оградить эти территории от гражданских лиц, а затем тщательно разминировать эти территории.

А когда российские войска снова пересекут нашу границу и будут минировать наши территории, использовать кассетные боеприпасы. Мы будем принимать все доступные нам меры. Сапог российского солдата больше никогда не ступит на территорию моей страны», – пафосно резюмировала министр.

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