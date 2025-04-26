Страны восточного фланга НАТО решили отказаться от запрета на противопехотные мины и кассетные боеприпасы, чтобы использовать их в войне против РФ.

Об этом в эфире канала «DW на русском» заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вышли из конвенции по кассетным боеприпасам, из конвенции ОСЛО, а теперь мы приняли решение выйти из Оттавской конвенции. В ближайшие дни или недели в нашем парламенте пройдет голосование. И я очень рада, что после трудных переговоров весь наш регион, все пять стран – Польша, страны Балтии и Финляндии пришли к тому же выводу», – сказала министр.

Ведущая поинтересовалась, как такие действия согласуются с этими действиями, которые некоторые правозащитники называют «катастрофическими и тревожными».