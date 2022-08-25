Прибалтику денацифицируем, когда увидим экономический смысл – Ищенко

Предложения, вроде обязательства заезжающих в РФ финнов подписывать бумагу в поддержку СВО – это мелко, почти по-прибалтийски.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ограничения – да, тут можно реагировать зеркально. Теоретически. Но опять-таки, зеркально не получится, потому что там не было такого количества придурков, которые ломились в Россию, как наши ломились в Юрмалу или вообще в Прибалтику. А те, кто хотел в Россию попасть, так им и так были ограничения. Не так просто было получить прибалтам, вернее не прибалтам, а русским в Прибалтике получить российское гражданство. Вот, украинцам сейчас стало проще. Потому что вышел указ, в соответствии с которым получение гражданства значительно упростилось по сравнению с тем же 2014, 2015 и 2016 или даже 2020 годами. А русским из Прибалтики и сейчас непросто. Но это русским непросто. А прибалты что, сюда толпами ездят? Скупают собственность в Сочи? Где вы их здесь видели особенно? Да, можно ввести эти самые ограничения. Но они не будут зеркальными. Потому что они сидят там на своих хуторах и не особенно Россию посещают», – объяснял Ищенко.

Политолог также неоднозначно высказался на счет инициативы депутата Госдумы Максима Иванова, чтобы обязать финнов, приезжающих в Россию за дешёвым топливом, подписывать бумагу о поддержке СВО.

«Да, можно поиздеваться над финнами, как некоторые предлагали. Тех, кто приезжает сюда заправляться, заставлять подписывать бумагу о том, что они поддерживают спецоперацию. Ради Бога, мы же возмущаемся, когда грузины заставляют подписывать бумагу о том, что человек не поддерживает спецоперацию, когда он заходит в какой-то ресторан в Тбилиси покушать. Соответственно, наши туристы идут в другие рестораны. Ну, те, которые поддерживают спецоперацию. Возможно, эти несчастные финны, которые сюда ездят, перестанут сюда приезжать и, значит, перестанут покупать наш бензин и, значит, оставлять свои деньги здесь, в России. Они будут покупать бензин дороже – в Финляндии. Ну, или будут подписывать соответствующую бумагу. Ну и что? Будем показывать эти бумажки по телевизору? Ради Бога, а им не наплевать? Они свой бензин получили и уехали. А с точки зрения международного права, с древнейших времён и до наших дней, единственное из положений, которое всегда оставалось неизменным – действие, совершенное под давлением, не может считаться легитимным. Заставили вас подписать любую бумагу под давлением. Отказаться от любой собственности под давлением и т. д. Это действие, которое считается ничтожным. Яко небывалым. Ну, то есть не было его совсем. Вы ничего не совершали. Я понимаю, когда мелкие страны, маленькие народы, которые раздуваются от гордости, но без разрешения даже пукнуть бояться. Когда они вот такие мелкие гадости делают. А нам-то это зачем? Мы в принципе можем и после Украины Прибалтику денацифицировать, если понадобится. Если смысл в этом будет экономический», – заключил эксперт.