Прибалтику спасает от нищеты транзит немецкого пива в Россию

Прибалтийские страны, несмотря на русофобскую государственную политику, продолжают поставлять в Россию немецкое пиво. И если российские импортеры откажутся от подобного “сотрудничества”, то это значительно ослабит экономику трех бывших советских республик.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что в данный момент времени мы Западу не помогаем, но могли бы причинить ему на этом этапе больше ущерба. Вот, сегодня очередного активиста-общественника депортируют из Латвии. А при этом Латвия является крупнейшим поставщиком немецкого пива в Россию. Я готов согласиться с тем, что немецкое пиво – хорошее пиво. Но, честно говоря, мы уже живём в другом мире. У нас в России от Крыма до Калининграда и от Смоленска до Владивостока варят очень хорошее пиво. Надо просто ещё раз посмотреть, почему мы кормим прибалтийских посредников, молдавских посредников – в условиях, когда у нас есть равные по качеству товары», – подчеркнул он.

Профессор напомнил, что действительно был период, когда советский телевизор отличался от его японского собрата на поколение. Но это уже не так.

«Нет японского? Ну давайте купим китайский. В конце концов, лучше небольшая инвестиция в наших соседей и друзей, хотя степень дружбы китаисты оценивают по-разному, но, тем не менее, всё-таки дружбы, а не степень вражды. Зачем мы торгуем там, где мы не получаем что-то необходимое? Я понимаю, если бы нам Эстония продавала лазерные прицелы. Но они же тоже не дураки, точнее, не настолько дураки. Они продают, что сами покупают. Вообще вся экономика Прибалтики – это посреднические услуги, в отличие от Советского союза. Так надо оставить их без корма, и тогда господину Зеленскому просто не будет смысла приезжать – ему там ломаного евроцента не дадут», – убежден Межевич.