Прибалты и скандинавы будут «обороняться от России» запрещенными противопехотными минами

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Агентство Reuters пишет, что Эстония и Литва официально сообщили ООН о своем выходе из договора о запрещении использования противопехотных мин.

«Уроки продолжающейся войны России против Украины показывают, что для лучшей защиты нашей страны мы не должны налагать на себя односторонние ограничения на вооружения, которых противник не придерживается», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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По его словам, выход из Оттавской конвенции даст Эстонии «большую гибкость в выборе систем вооружения, средств и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны».

«Литва формально сообщает ООН, исходящей из Оттавской конвенции. Литва не питает никаких иллюзий: путинская россия является самой долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы. Она ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность с помощью саботажа и готовится к длительной конфронтации», — вторит коллеге глава литовского МИД Кястис Будрис в соцсети X.

Reuters отмечает, что эти страны смогут накапливать и устанавливать противопехотные мины уже через шесть месяцев после опубликованных сообщений.

Также главы ведомств считают, что в текущих условиях «крайне важно» обеспечить вооруженным силам их стран «гибкость и свободу выбора» в вероятном применении новых систем вооружения и принятии решений для «укрепления обороны уязвимого восточного фланга альянса».

Еще в марте этого года Politico писало, что четыре страны НАТО – Польша, Литва, Латвия и Эстония – начнут создавать запасы противопехотных мин – якобы из-за угрозы российского вторжения. Об этом говорилось в опубликованном 18 марта совместном заявлении министров обороны упомянутых стран.

«Военные угрозы государствам-членам НАТО, граничащим с Россией и Белоруссией, значительно возросли», — заявили тогда страны Прибалтики и Польша

В апреле из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин решила выйти и натовский неофит Финляндия. Глава МИД страны Эоина Вилтонен заявила, что работа по выходу из соглашения начинается незамедлительно.

А Сейм Польши на днях уже успел проголосовать за выход из конвенции. Как сообщает RMF24, «за» законопроект проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, трое воздержались. Перед голосованием министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что этот шаг является ключевым для обеспечения безопасности региона.

В то же время, ООН осудила военные методы Украины, активно использующей использования противопехотных мин в ходе войны с Россией. В офисе генсека организации Антониу Гутерриша пояснили, что таким образом представитель ООН отреагировал на вопрос о применении ВСУ противопехотных мин в нарушение Оттавской конвенции.

«Мы выступаем против использования противопехотных мин где бы то ни было», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Активно против использования таких мин, представляющих прямую угрозу жизням некомбатантов выступают и правозащитные организации по всему миру.

Напомним, Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств. Однако некоторые крупные военные державы, включая Россию, США, Китай и Индию, не являются её участниками.

Документ запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин, а также обязывает подписавшие страны уничтожить имеющиеся запасы в течение четырёх лет с момента ратификации.