Прибалты не верят в скорое членство Украины в ЕС

24.06.2022  17:39 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЕС, Литва, Политика, Украина
Новости Украины

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС не означает ее принятия, а является политическим сигналом России.

Об этом бывший посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС не означает ее принятия, а является политическим сигналом...

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«Все идет объективно. Мы не можем под давлением войны снять критерии, которые Евросоюз вырабатывал годами. Россия будет критиковать, но это решение ЕС. Мы решаем, какая страна соответствует. Предоставление статуса кандидата – это только первый шаг. Вторым будут договоренность о начале переговоров.

Следующий председатель – Чехия. И я знаю, что в их планах начало переговоров. Не хочу быть пессимистом, но, наверное реалистом. Переговорный процесс может и затянуться. Это зависит от того, как быстро остановится война, какие средства потребуются на восстановление Украины.

Понятно, что по многим критериям ей будут трудно. Инфраструктура разрушена. Статус кандидата – политический сигнал: не вы диктуете условия, мы сами решаем», – сказал Баярунас.

Он не исключил, что в ЕС примут Украину с Крымом и Донбассом по аналогии с Кипром, часть территории которого контролирует Турция.

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