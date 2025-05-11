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Большой ошибкой было то, что перед Второй Мировой войной множество европейских стран не объединилось против Советского Союза.

Об этом 9 мая в Киев нагло рассуждали участники организованного экс-премьером Украины Яценюком «форума по безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложно представить какой-то прогресс в Европе без Франции и Германии – и вот, почему мы рады быть вместе. Министры иностранных дел совсем недавно в таком формате собирались в Дании и обсуждали эти вопросы. И сейчас, когда мы разговариваем, лидеры нордически-балтийских групп собираются обсуждать вопросы общих экспедиционных сил», – вещал экс-глава МИД, а ныне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

Его поддержал присутствующий рядом глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон.