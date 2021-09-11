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11.09.2021 23:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Прибалтика, Россия
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Прибалты занервничали: Путин додавливает самостийного Лукашенко

Создание Россией и Белоруссией Союзного государства идет «со скоростью улитки», но уверенно. Об этом...

Создание Россией и Белоруссией Союзного государства идет «со скоростью улитки», но уверенно. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил бывший посол Литвы в Белоруссии и экс-министр иностранных дел этой прибалтийской страны Пятрас Ватейкунас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Ватейкунаса, состоявшаяся недавно встреча президентов Белоруссии и России в Москве была успешной для Кремля.

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«На наших границах, я имею в виду границы Литвы и Белоруссии, Украины, Польши, Латвии, после этих учений «Запад-2021» реально могут появиться российские солдаты и российские пограничники.

Эта интеграция происходит со скоростью улитки, но эта улитка во время встречи в Москве, по-моему, сделала три шага. Один шаг – эти учения, второй шаг – это была договоренность насчет 28-ми союзных договоров и, возможно, эти договоры будут подписаны 4-го ноября, но Лукашенко, конечно, оставил много предохранителей и будет тянуть время, и в белорусском правительстве, и с ратификацией в белорусском парламенте.

Но такие шаги улитка делает, и Россию это тоже устраивает, она позволяет это делать Лукашенко», – заявил Вайтекунас.

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