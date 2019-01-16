Приближается конец Одессы и Херсона
Экологи прогнозируют, что украинским населенным пунктам грозит частичное затопление из-за глобального потепления.
Об этом говорится в рамочном исследовании, опубликованном ОО «Экодействие» с использованием результатов работ межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (The Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC).
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Отмечается, что в числе прочих будут затоплены прибрежные районы Одессы, Мариуполя, Бердянска, Херсона. Более шестидесяти сел и 200 тысяч гектаров сельхозземель полностью уйдут под воду в результате поднятия уровня моря вследствие глобального изменения климата.
В зоне затопления окажутся также более шестисот экологически опасных объекта, в том числе часть территории меткомбината «Азовсталь», свалки и так далее. Произойдет все это к 2100 году, когда, как прогнозируют эксперты ООН, глобальная температура поднимется на 4 °C.
Чтобы избежать катаклизмов экологи рекомендуют полностью перевести энергетику страны на возобновляемые источники энергии, уже сейчас принимать меры по адаптации к смене климата и выделить деньги на исследования изменения климата и его последствий.
Метки: глобальное потепление, затопление
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.