//exit;
16.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экология
Просмотров:

Приближается конец Одессы и Херсона

Экологи прогнозируют, что украинским населенным пунктам грозит частичное затопление из-за глобального потепления.

Об этом говорится в рамочном исследовании, опубликованном ОО «Экодействие» с использованием результатов работ межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (The Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что в числе прочих будут затоплены прибрежные районы Одессы, Мариуполя, Бердянска, Херсона. Более шестидесяти сел и 200 тысяч гектаров сельхозземель полностью уйдут под воду в результате поднятия уровня моря вследствие глобального изменения климата.

В зоне затопления окажутся также более шестисот экологически опасных объекта, в том числе часть территории меткомбината «Азовсталь», свалки и так далее. Произойдет все это к 2100 году, когда, как прогнозируют эксперты ООН, глобальная температура поднимется на 4 °C.

Чтобы избежать катаклизмов экологи рекомендуют полностью перевести энергетику страны на возобновляемые источники энергии, уже сейчас принимать меры по адаптации к смене климата и выделить деньги на исследования изменения климата и его последствий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть