Приближается конец Одессы и Херсона

16.01.2019, Киев, Игорь Петров

Экологи прогнозируют, что украинским населенным пунктам грозит частичное затопление из-за глобального потепления.

Об этом говорится в рамочном исследовании, опубликованном ОО «Экодействие» с использованием результатов работ межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (The Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC).

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Отмечается, что в числе прочих будут затоплены прибрежные районы Одессы, Мариуполя, Бердянска, Херсона. Более шестидесяти сел и 200 тысяч гектаров сельхозземель полностью уйдут под воду в результате поднятия уровня моря вследствие глобального изменения климата.

В зоне затопления окажутся также более шестисот экологически опасных объекта, в том числе часть территории меткомбината «Азовсталь», свалки и так далее. Произойдет все это к 2100 году, когда, как прогнозируют эксперты ООН, глобальная температура поднимется на 4 °C.

Чтобы избежать катаклизмов экологи рекомендуют полностью перевести энергетику страны на возобновляемые источники энергии, уже сейчас принимать меры по адаптации к смене климата и выделить деньги на исследования изменения климата и его последствий.