Приближается момент потери легитимности Зеленского

Анатолий Лапин.  
08.02.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Глава офиса президента Украины Андрей Ермак готовится стать фактическим руководителем государства после того, как Владимир Зеленский потеряет легитимность.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак готовится стать фактическим руководителем государства после того, как...

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По мнению Мосийчука, Ермака назначат премьер-министром страны, что при парламентско-президентском строе означает, что ему переходят бразды правления.

«В последние три-четыре дня под прикрытием принятия закона депутатов дергают на Банковую и говорят о смещении премьера… Ермак сам лично вел разговоры с депутатами и собирал голоса. И если они будут собраны, то мы увидим точно эту кандидатуру, я общался как минимум с четырьмя народными депутатами, не связанными между собой», – сказал экс-депутат.

«Это согласовано в контексте государственных перестановок, о которых говорил Зеленский, в контексте Залужного он сказал, это не один Залужный, а смена государственного управления. У нас же приближается 31 марта и 20 мая. В период с 31 марта по 20 мая президент потеряет легитимность, которую надо подтверждать выборами.

И то, что ему об этом скажут, 99%, только временные рамки – когда какие страны. В связи с этим надо идти на выборы, а если идти на выборы, надо на кого-то это хозяйство все оставить, нужен какой-то свой микро-Медведев. Если Владимир Александрович видит в себе микро-Путина, то ему нужен микро-Медведев. Вот, премьером будет Ермак. Такой план, что на время избирательной кампании поведет блок Зеленского в парламент, на выборы возглавит Ермак», – заявил Мосийчук.

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