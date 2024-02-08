Приближается момент потери легитимности Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак готовится стать фактическим руководителем государства после того, как Владимир Зеленский потеряет легитимность.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, Ермака назначат премьер-министром страны, что при парламентско-президентском строе означает, что ему переходят бразды правления.

«В последние три-четыре дня под прикрытием принятия закона депутатов дергают на Банковую и говорят о смещении премьера… Ермак сам лично вел разговоры с депутатами и собирал голоса. И если они будут собраны, то мы увидим точно эту кандидатуру, я общался как минимум с четырьмя народными депутатами, не связанными между собой», – сказал экс-депутат.

«Это согласовано в контексте государственных перестановок, о которых говорил Зеленский, в контексте Залужного он сказал, это не один Залужный, а смена государственного управления. У нас же приближается 31 марта и 20 мая. В период с 31 марта по 20 мая президент потеряет легитимность, которую надо подтверждать выборами.

И то, что ему об этом скажут, 99%, только временные рамки – когда какие страны. В связи с этим надо идти на выборы, а если идти на выборы, надо на кого-то это хозяйство все оставить, нужен какой-то свой микро-Медведев. Если Владимир Александрович видит в себе микро-Путина, то ему нужен микро-Медведев. Вот, премьером будет Ермак. Такой план, что на время избирательной кампании поведет блок Зеленского в парламент, на выборы возглавит Ермак», – заявил Мосийчук.