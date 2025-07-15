Приближается окружение Красноармейской агломерации
Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация в районе Красноармейска (Покровска). Российская армия охватывает агломерацию, в которую, кроме Красноармейска, входит город Димитров (Мирноград).
Одной из ключевых целей к северу от агломерации является Родинское – крупный населенный пункт и транспортная развязка.
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На картах, которые на основе данных визуального контроля публикует осинт-проект «Сливочный каприз», наглядно можно увидеть нарастающие проблемы ВСУ.
Украинские источники прогнозируют скорое падение поселка Новоэкономическое, прикрывающего Димитров (Мирноград) с северо-востока.
«Н. п. Николаевка переходит под полный контроль русаков, теперь Новоэкономическое зажато с 3 сторон и здесь уже начнется прямое выдавливание наших сил вплоть до ЦЗФ «Мирноградская», а затем и до восточных окраин Мирнограда. Также враг начал цепляться за восточные окраины Красного Лимана + идет к шахте перед Родинским», – жалуется воюющий на этом направлении офицер ВСУ «Мучной».
По его словам, дроны российского «Рубикона» контролируют «въезд с севера в Покровск, набито уже много машин как легковых, так и бронированных».
В то же время бои за Родинское обещают быть очень сложными, учитывая, что сюда были переброшены ряд элитных украинских частей.
Кроме того, ВС РФ давят к югу от Красноармейска в районе сел Первое Мая, Зверового и жд-станции Чунишино. Фактически за ними уже начинается Красноармейск.
Сложнее идет продвижение к юго-западу от города (Котлино – Удачное).
«Дальнейшее продвижение противника в направлении города Родинское ставит под ещё больший удар логистику украинской армии в треугольнике Покровск–Мирноград–Родинское», – предупреждает украинский военкор Олег Петренко.
«Если российские войска будут быстро развивать успех, а ВСУ запоздают с мерами по стабилизации линии фронта, то уже в ближайшее время вся агломерация рискует попасть в окружение ВС РФ», – не исключает паблик проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником МО РФ Михаилом Звинчуком.
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