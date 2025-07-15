Приближается окружение Красноармейской агломерации

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Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация в районе Красноармейска (Покровска). Российская армия охватывает агломерацию, в которую, кроме Красноармейска, входит город Димитров (Мирноград).

Одной из ключевых целей к северу от агломерации является Родинское – крупный населенный пункт и транспортная развязка.

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На картах, которые на основе данных визуального контроля публикует осинт-проект «Сливочный каприз», наглядно можно увидеть нарастающие проблемы ВСУ.

Украинские источники прогнозируют скорое падение поселка Новоэкономическое, прикрывающего Димитров (Мирноград) с северо-востока.

«Н. п. Николаевка переходит под полный контроль русаков, теперь Новоэкономическое зажато с 3 сторон и здесь уже начнется прямое выдавливание наших сил вплоть до ЦЗФ «Мирноградская», а затем и до восточных окраин Мирнограда. Также враг начал цепляться за восточные окраины Красного Лимана + идет к шахте перед Родинским», – жалуется воюющий на этом направлении офицер ВСУ «Мучной».

По его словам, дроны российского «Рубикона» контролируют «въезд с севера в Покровск, набито уже много машин как легковых, так и бронированных».

В то же время бои за Родинское обещают быть очень сложными, учитывая, что сюда были переброшены ряд элитных украинских частей.

Кроме того, ВС РФ давят к югу от Красноармейска в районе сел Первое Мая, Зверового и жд-станции Чунишино. Фактически за ними уже начинается Красноармейск.

Сложнее идет продвижение к юго-западу от города (Котлино – Удачное).

«Дальнейшее продвижение противника в направлении города Родинское ставит под ещё больший удар логистику украинской армии в треугольнике Покровск–Мирноград–Родинское», – предупреждает украинский военкор Олег Петренко.