Приближается окружение Красноармейской агломерации

Олег Кравцов.  
15.07.2025 11:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация в районе Красноармейска (Покровска). Российская армия охватывает агломерацию, в которую, кроме Красноармейска, входит город Димитров (Мирноград).

Одной из ключевых целей к северу от агломерации является Родинское – крупный населенный пункт и транспортная развязка.

Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация в районе Красноармейска (Покровска). Российская армия охватывает агломерацию, в...

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На картах, которые на основе данных визуального контроля публикует осинт-проект «Сливочный каприз», наглядно можно увидеть нарастающие проблемы ВСУ.

Украинские источники прогнозируют скорое падение поселка Новоэкономическое, прикрывающего Димитров (Мирноград) с северо-востока.

«Н. п. Николаевка переходит под полный контроль русаков, теперь Новоэкономическое зажато с 3 сторон и здесь уже начнется прямое выдавливание наших сил вплоть до ЦЗФ «Мирноградская», а затем и до восточных окраин Мирнограда. Также враг начал цепляться за восточные окраины Красного Лимана + идет к шахте перед Родинским», – жалуется воюющий на этом направлении офицер ВСУ «Мучной».

По его словам, дроны российского «Рубикона» контролируют «въезд с севера в Покровск, набито уже много машин как легковых, так и бронированных».

В то же время бои за Родинское обещают быть очень сложными, учитывая, что сюда были переброшены ряд элитных украинских частей.

Кроме того, ВС РФ давят к югу от Красноармейска в районе сел Первое Мая, Зверового и жд-станции Чунишино. Фактически за ними уже начинается Красноармейск.

Сложнее идет продвижение к юго-западу от города (Котлино – Удачное).

«Дальнейшее продвижение противника в направлении города Родинское ставит под ещё больший удар логистику украинской армии в треугольнике Покровск–Мирноград–Родинское», – предупреждает украинский военкор Олег Петренко.

«Если российские войска будут быстро развивать успех, а ВСУ запоздают с мерами по стабилизации линии фронта, то уже в ближайшее время вся агломерация рискует попасть в окружение ВС РФ», – не исключает паблик проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником МО РФ Михаилом Звинчуком.

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