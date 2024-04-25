Приближается освобождение Красногоровки: российский флаг поднят в главном укрепе ВСУ

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Российский флаг поднят над главным укрепрайоном ВСУ в расположенном к западу от Донецка городе Красногоровка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил военкор Александр Сладков.

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Он опубликовал подтверждающее видео.

В своем тг-канале военкор рассказал, что брала завод 5-я бригада 1-го корпуса 8-й армии ЮВО.

«Только на заводе Пятерка захватила девять больших зданий! Мужики, все штурмующие, какие же вы молодцы! Кирпичный завод — это центр Красногоровки, основной объект, остались небольшие очаги, Минобороны официально объявит, и будем считать — город взят!», – радуется Сладков.

В свою очередь тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, отмечает, что «военнослужащие ВС РФ не просто прорвали оборону на южной окраине пригорода Донецка, но и закрепились в важнейшем укрепрайоне противника в Красногоровке».

«Помимо того, что завод обладает большой площадью, он усеян многочисленными зданиями и ангарами, которые легко использовать как укрытие. Более того, он размещен на высоте около 180 метров, а большая часть Красногоровки — на 155 и ниже. Пока что нельзя сказать наверняка, была ли освобождена территория предприятия полностью. Однако с учётом темпов продвижения ВС РФ с высокой вероятностью уже ведут зачистку обширной части территории», – говорится в публикации.

«Освобождение огнеупорного завода будет фактически означать падение Красногоровского укрепрайона, поскольку северные окраины населенного пункта представляют собой частную застройку, которую оборонять при потере завода будет уж слишком затруднительно», – добавляет «Рыбарь».

Успех российских сил признает и украинская сторона.

«Противник опубликовал видео демонстрации флага в одном из производственных помещений «Красногоровского огнеупорного завода» в точке 47.99778, 37.50554. На карту добавлены красная и серая зоны. Продолжаются тяжёлые бои», – пишет украинский военкор Олег Петренко.

Стоит заметить, из Красногоровки регулярно велся обстрел Донецка, а потому освобождение этого города значительно облегчит ситуацию в столице ДНР.