Приближается полный крах режима Зеленского – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
07.05.2024 11:11
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина, Швейцария


Анонсированный саммит в Швейцарии будет последним крупным международным мероприятием при участии Владимира Зеленского и его соратников.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированный саммит в Швейцарии будет последним крупным международным мероприятием при участии Владимира Зеленского и...

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«Ситуация, я считаю, очень, очень, к сожалению, нехорошая. Мягко говоря, нехорошая. Надо говорить чётко, что по сути всё идёт к тому, что последний вот этот почин Зеленского, Ермака и их команды с этим так называемой встречей в Швейцарии, в этом курортном городке, он может закончиться очень и очень плачевно.

Это будет полным крахом режима Зеленского, потому что уже 20 мая он уже нелегитимный вообще полностью президент. И это будет очень плохо для всех граждан Украины», – сказал Соскин.

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