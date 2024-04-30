Приближается самый критический момент в истории Украины – Сиротюк

Константин Серпилин.  
30.04.2024 16:56
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия будет использовать незаконную узурпацию власти Владимиром Зеленским и его окружением в качестве информационного сопровождения своего наступления.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский нацист, мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет использовать незаконную узурпацию власти Владимиром Зеленским и его окружением в качестве информационного...

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«Мы приближаемся к критическому этапу в войну с Россией. И он не так связан с нынешней ситуацией на фронте, как с той информационно-психологической и диверсионной ситуацией, которую Россия попытается реализовать в конце мая. Мы хорошо знаем с истории, что Россия в войне с Украиной очень часто использовала внутренние диверсии.

И мне кажется, что в конце мая, когда Россия через свою агентуру будет ставить под сомнение легитимность власти на Украине, это может быть критической, самой сложной точкой в истории независимой Украины. Россия рассчитывала, что мы не получим вовремя, до выборов в США, военной помощи. Россия рассчитывала кинуться в бой, чтобы сложности на фронте помножить на внутреннюю политическую нестабильность, и достичь успеха.

Сейчас часть их плана сорвана, мы получаем надлежащую помощь. И Россия пытается использовать это окно возможностей, чтобы реализовать свои цели. Потому что свою ключевую наступательную операцию Россия будет реализовывать в конце мая под видом потери легитимности нынешней власти», – нафантазировал Сиротюк.

«То, что пережила Украина с так называемым кассетным скандалом – это цветочки по сравнению с тем, что Россия готовит сейчас. Надо понимать нашего врага, он готовится к удивительной лжи и удивительным обвинениям. Мы должны готовиться», – добавил нацист.

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