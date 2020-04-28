«Прибыльнее наркоторговли» – украинцам продают антисептики по завышенным в 20 раз ценам

28.04.2020, Киев, Игорь Петров

«Укрспирт» производит достаточно дешевого сырья для антисептиков, но они продаются в аптеках по высоким ценам, и государство ничего не делает для сдерживания цен на товар первой необходимости в условиях пандемии.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы за три недели произвели 3 миллиона литров сырья для антисептиков, это спиртовой раствор с 90% спирта. Представляете – 3 миллиона? То есть, по сути, отечественная государственная корпорация «Укрспирт» решила проблемы с антисептиками, она дает сырье, «пожалуйста, берите», она говорит предпринимателям.

Госпредприятие произвело 3 миллиона литров, огромное количество, 90-процентный спирт. В антисептиках содержится 60-70 процентов спирта, и цена украинского спирта – 42,50, давайте округлим до 50 гривен. В баночке антисептика – 50 миллилитров, стало быть, даже если представить, что здесь, в этой баночке 90 процентный раствор спирта, хотя на самом деле здесь 60 или 70 процентов спирта, то из литра сырья, которое продает «Укрспирт», можно произвести минимум 20 баночек.

Сколько стоит дезинфектор? Сколько стоит, чтобы побрызгать на руки? Средняя цена – гривен 40 за баночку, за маленькую 50-милилитровую баночку. Это же государство куда-то должно смотреть? Зелинский же нам всем назначил министров, у него куча комиссий подконтрольных, которые все контролируют, налоговая…

Они берут за 50 гривен литр, делают не меньше двадцати пяти таких баночек и каждую продают по 50, по 40 по 30, то есть, навар 20 кратный. Наркотики не приносят столько, сколько приносят в Украине пандемия и торговля во время пандемии нужными людям товарами.

Так вот, у меня вопрос к тому же Зеленскому – мы не требуем от вас построить еще одну атомную станцию, вы можете хотя бы контролировать, чтобы по нормальной цене продавалось для людей то, что должно? У вас же огромная армия контролеров, вы назначаете на эти должности, кто-то даже уже успешно торгует этими должностями.

Почему нельзя выстроить ценообразование на необходимый всем товар? Почему нельзя эту баночку с жидкостью продать не по 40, не по 50 гривен, не по 30 гривен, а по 10 гривен? Государства здесь нет, государство отсутствует, государство только появляется, когда говорит: «выйдете на улицу – штраф, без маски – штраф, откроете маленький магазинчик – штраф, попробуйте продать свои произведенные вами продукты – штраф», – возмущен экономист.