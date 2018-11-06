Прибыльные рынки Севастополя хотят отдать в частные руки

06.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Правительство Севастополя хочет приватизировать городские рынки, которые сейчас объединены в государственное унитарное предприятие (ГУП) «Оптово-розничный торговый комплекс» и приносят городу прибыль.

Против этого на очередном заседании Законодательного собрания Севастополя выступила депутат Татьяна Лобач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наверное, вначале мы должны говорить о приватизации тех объектов, где форма хозяйствования – ГУП – зарекомендовала себя как нерентабельная. На рынках города работают три тысячи предпринимателей. Они не понимают, что с ними будет», – сказала Лобач.

Опасения предпринимателей связаны с тем, что ни один из севастопольских рынков не соответствует требованиям федерального законодательства, а частный собственник может не захотеть вкладывать средства в приведение объектов в соответствие.

Видимо, чтобы облегчить будущему собственнику задачу обустройства рынков, правительство Севастополя готово предоставить пока еще ГУП кредит из бюджета в объеме 0,5 млрд руб, однако в точности о состоянии предприятий, подпадающих под приватизацию, чиновники не сообщают.

«Долгие годы мы наблюдаем, как на Поле чудес выносят черный ящик, но не знаем, что в нем. Именно так вносятся предложения продать имущество, принадлежащее Севастополю. Что мы продаем, мы не знаем. Не предоставлена информация о стоимости земельных участков, наличии объектов культурного наследия, о планово-хозяйственной деятельности предприятий, которые подлежат приватизации», – сказал вице-спикер Александр Кулагин.

В итоге депутаты отклонили прогнозный план приватизации госимущества на 2019-2021 годы, предложенный правительством Севастополя. В частности предлагалось приватизиировать «Агентство «Союзпечать», «Единый информационный расчетный центр», ГУП «Пансионаты Севастополя», ГУПС «Севавтотранс», «Севастопольский морской порт», ряд управляющих компаний, а также 100 % акций АО «Севастопольтелеком» и «Севастопольского центра землеустройства и геодезии».

Сегодня Севастополь является собственником имущества 26 государственных унитарных предприятий и акционером 12 хозяйственных обществ. В 2019-21 годах планируется приватизировать имущество 12 ГУПов, 7 пакетов акций хозяйственных обществ, а также 5 объектов иного государственного имущества. Власти намерены выручить от реализации имущества 2 млрд 47 млн рублей.