«Прибытие белого хозяина»: Верховная рада стоя аплодировала гостю из Лондона

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Новости Украины

С вводом своего контингента на территорию Украины перед лицом опасности «вторжения РФ» страны НАТО опоздали, однако ещё не поздно инициировать натовскую бесполётную зону в украинском небе.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил глава комитета по вопросам обороны Палаты общин Великобритании Тобиас Элвуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты украинского парламента с овациями стоя приветствовали британского гостя.

«Я верю, что Запад может и должен делать намного больше. Когда российские боевые группы начали собираться в очень многочисленные группы на вашей восточной границе, то я был первым кто сказал, что НАТО должно ответить на ваш призыв о помощи, и мы должны разместить дивизию здесь, на Украине. Но мы не понимали ситуацию полностью и мы спрятались за оправданием того, что Украина не является членом НАТО, и у нас нет обязательств помогать. Однако НАТО свои войска направило и в Афганистан, и в Косово, и в Ливию, эти страны тоже не являются членами НАТО. Я абсолютно верю, что решение показать свою силу таким образом – не развязать войну, а упредить вторжение. Это то, о чём Запад жалеет теперь. Потому что украинская безопасность – это европейская безопасность. И, если вторжение будет, это повлияет и на цены на продукты питания, на цены на газ, это будет катастрофой для всей Европы. И куда же Россия может пойти дальше?» – заявил Элвуд, речь которого периодически прерывали бурные аплодисменты.

Он подчеркнул, что прямой ввод контингента на Украину гораздо эффективнее любого санкционного давления на Россию, которое лишь играло на руку Кремлю.

«Любые санкции, которые мы наложим, могут фактически помочь Путину убедить россиян, что они должны развернуться к Китаю. Путин и Си мыслят десятилетиями, а мы думаем о днях. Вся наша недавняя дипломатия играла на эго Путина. Ему нравится, что он под прожекторами, и он думает, что Россия сейчас очень великая. И мы должны понимать, что у нас сейчас очень опасные времена, поэтому Запад должен перестраиваться очень быстро. Мы должны напомнить себе, за что мы стоим, во что мы верим, что хотим защищать, потому что пока Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж не согласуют, как противостоять российской агрессии, мы будем смотреть и действовать раздельно, и будут эксплуатировать нашу слабость», – призывал британец.

По его словам, военные меры альянса на Украине еще возможны.

«Для Украины уже поздно, чтобы НАТО мобилизовалось, но ещё не поздно, чтобы была введена натовская зона запрета полётов. И это то, что заставит Путина подумать два раза. И я буду говорить об этом, когда завтра буду выступать на конференции по безопасности в Мюнхене. Я хочу приветствовать тот новый альянс, который был создан моей страной, вашей и Польшей. Это огромный потенциал для нас. И парламентарии из трёх стран могут создать трёхсторонний комитет, чтобы продвигать эту идею вперёд», – пообещал Элвуд.

По окончанию речи спикер Верховной рады Руслан Стефанчук раболепно «подякувал» британскому парламентарию.