Прибывающим в Новороссию специалистам предлагается выплачивать «коэффициент СВО»

Для привлечения специалистов на работу в новые регионы РФ необходимо ввести «коэффициент СВО» по аналогии с коэффициентом работы на Севере.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он комментировал вопросы трудовой миграции, которые обсудили в ходе «Прямой линии» с президентом России.

«Может быть, необходимо создание федеральной целевой программы – не просто развития новых регионов, а с привлечением специалистов, может быть, даже какой-то юго-западный гектар. Но в целом – это правильно. Потому что, если я приглашаю вас работать в Херсонскую, Запорожскую область или в опасные прифронтовые территории ДНР, ЛНР, мы должны выдать подъёмные и предусмотреть другие льготы. В этом нет ничего предосудительного. Я много раз об этом говорил: должен быть вообще «коэффициент СВО». У нас есть надбавки за работу в условиях крайнего Севера. Из за работу коммунальщиком в Горловке должны быть надбавки. Президент вспомнил про ипотеку 2%, да, она действительно есть. Это очень мощная форма поддержки в новых регионах, но важно, чтобы чиновники, отвечающие за эти вопросы правильно поняли посыл президента – ипотека в 2% только для местных жителей. Для тех, кто там зарегистрирован. А мы должны поддержать приезжающих, только оговорить сроки их пребывания, чтобы это не было на месяц или два. Но помогать людям, которые помогают интеграции миллионов наших граждан, необходимо», – заключил Малькевич.

Ранее проблему трудоустройства жителей Мариуполя поднимал экс-нардеп Олег Царёв. По его словам, на благоустройстве и многочисленных стройках разрушенного города работают материковые подрядчики и трудовые мигранты, поскольку фирмы опасаются брать местных специалистов на работу, а если и делают это, то на низкооплачиваемые должности.