Прибывшие в Партенит туристы могут не найти выход к морю

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Парковая зона санатория Минобороны РФ «Крым» в поселке Партенит в этом году будет закрыта для туристов.

Попасть за забор можно будет только с местной пропиской и после получения QR-кода в администрации санатория, либо при покупке комплексной оздоровительной программы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новые условия посещения парка и пляжа санатория «Крым», который занимает половину Партенита, озвучил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, с замминистра обороны Тимуром Ивановым договорились о доступе на территорию местных жителей по коду, который оформляется по предъявлению паспорта с поселковой регистрацией.

«Все остальные могут посетить парковую зону и пляжную территорию санатория при покупке комплексной оздоровительной программы, – сообщил Аксенов. – Эту услугу могут получать до 250 человек единовременно, что обусловлено пределом емкости лечебного пляжа».

Стоимость программы не озвучивается. В доковидный период проход на территорию стоил 100 рублей, а с 2020 года санаторий не принимал на своей площадке никого, кроме постояльцев, из-за коронавирусных ограничений. В прошлом году военные поделились одной картой пляжа с поселком, обустроив отдельный проход через калитку. Эту практику продолжат и этим летом.

Отметим, что санаторий «Крым» занимает почти 40 гектаров территории с реликтовым парком. В украинскую бытность власти Партенита боролись за возвращение части побережья, поскольку госакт на 1,6 га побережья был оформлен по подложному решению Партенитского поселкового совета – в архиве под номером хранится решение о разрешении на разработку, а не о предоставлении земельного участка.

Связываться с Минобороны Украины желающих не нашлось, тем более что по документам санаторий «Крым» являлся воинской частью. В итоге каждое лето жители устраивали стихийный митинг на проходной санатория, требуя разрешить доступ к пляжу им и их гостям, поскольку единственный поселковый пляж из двух карт не в состоянии принять всех желающих.

К слову, проверка соответствия занимаемой «Крымом» прибрежной площади номерному фонду выявила значительное превышение. Однако при переходе в РФ никто это нарушение исправлять не стал.