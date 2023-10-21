Прибывший в Крым митрополит Тихон Шевкунов напомнил о Брестском мире

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Привнести «настоящий, а не зыбкий мир» призвал митрополит Тихон Шевкунов крымское духовенство, выступая после благодарственного молебна в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе, который прошел по случаю его прибытия к месту новой службы.

По словам Шевкунова, русский народ переживает сейчас великую трагедию, «на которую мы поддались своим нерадением и неспособностью к единению».

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«Мы переживаем великую трагедию русского народа… Нам предстоит всем вместе, особенно здесь, на крымской земле, эти трагические испытания преодолеть, соединить разъединенное, как говорится в Священном Писании, привнести мир в души людей. И мир настоящий, а не зыбкий… Мы должны сотворить такой мир и такое единство в народе. чтобы никто долгие годы и десятилетия не мог их разрушить. Это призвание нашего поколения», – сказал Шевкунов.

Известный православный эксперт Кирилл Фролов узнал в речи митрополита цитату из святого Патриарха Тихона «о ложным Брестском мире, противоположном миру истинному».

«Имеющий уши да слышит! Митрополит Тихон выступил против зыбкого, похабного мира с укрорейхом, приведя слова из архипастырского послания святого Патриарха Тихона против Брестского мира. Русская Церковь не может признать мир,по которому Мать городов русских Киев и другие русские земли навсегда отторгаются от державы Российской», – написал Фролов.

Новый Крымский митрополит привёз с собой икону Корсунской Пресвятой Богородицы. Её подготовили братья Псково-Печерского монастыря, узнав о новом назначении митрополита.