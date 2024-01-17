Причастность украинского БПЛА не подтверждается: Взрыв и пожар на заводе под Ростовом

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В городе Шахты Ростовской области утром произошел взрыв и крупный пожар на местном полиэфирном заводе – в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Губернатор Василий Голубев оперативно опроверг версию о поражении предприятия украинским беспилотником.

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Впрочем, это не отменяет возможность диверсии в прифронтовой области – ранее противники России не скрывали планы по организации различных ЧП с целью дестабилизации обстановки в РФ.

«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало», – сообщил руководитель региона.

Пожар удалось довольно быстро потушить – губернатор отчитался об этом уже в час дня:

«По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медпомощь на месте, 3 человека – с ожогами, 5 – с травмами различной степени», – сообщил Голубев.