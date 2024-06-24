Причин для срыва курортного сезона в Крыму нет – Константинов

Любовь Смирнова.  
24.06.2024 16:42
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Туризм, Украина


Глава парламента Крыма Владимир Константинов не видит причин для отмены заездов в детские лагеря на побережье, и, тем более, срыва курортного сезона.

Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава парламента Крыма Владимир Константинов не видит причин для отмены заездов в детские лагеря...

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«Они только этого и ждут, что бы жизнь у нас ухудшилась. Для чего они делают эти обстрелы по Белгороду, по Курску, по другим регионам – сделать жизнь людей невозможной или тяжёлой эмоционально, чтобы возникло недовольство властью, неуверенность в завтрашнем дне, это их стиль. Поэтому нам этому подыгрывать точно не стоит.

Нужно делать, как делали. У нас туристический сезон сегодня. Те цифры, которые мы имеем на эту минуту, говорят о том, что загрузка немножко лучше прошлого года. Поэтому надо двигаться в этом направлении. Военные пусть сделает своё дело. И у них тоже всё пока получается», – считает спикер.

Он заверил, что нет никаких причин закрывать летние детские лагеря на побережье, и в целом весь санаторно-курортный сектор работает в штатном режиме.

«Путёвки все раскуплены. Люди традиционно с этим живут, в этих системах, в этих стандартах. Определённый иммунитет на спецоперацию в целом у народа Российской Федерации уже есть. Все понимают, где в реальности опасно, где есть определённый риск. Скажу так: сегодня в Крыму достаточно безопасно, и мы всех ждём. Все пляжи открытые, можно купаться, и никаких проблем с этим нет», – заключил Константинов.

Туроператоры прогнозируют волну отказов от бронировок завтра-послезавтра, поскольку многим требуется время на принятие решения, смену места отдыха, сдачу билетов на поезд и покупку новых. Однако массовой отмены участники рынка не ждут – Севастополь воспринимается как туристическая, но не курортная зона, для однодневного посещения объектов показа.

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