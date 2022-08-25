«Причина низкого качества жизни населения РФ – тоталитарная секта либералов в правительстве» – Вассерман

25.08.2022  18:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Финансы, Экономика


Финансовый блок в госаппарате отказывается исполнять ряд президентских указов, содержащих подробные описания социально-экономической стратегии развития страны, обладающей мощными ресурсами для совершенствования промышленного потенциала и демографического прироста.

Об этом в эфире «Sputnik» беседовали депутат Госдумы РФ, одессит Анатолий Вассерман и профессор, доктор технических наук, генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Финансовый блок в госаппарате отказывается исполнять ряд президентских указов, содержащих подробные описания социально-экономической стратегии...

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Булат Нигматуллин подчеркнул, что РФ с 2013 г. переживает не просто стагнацию, а планомерную деградацию во всех сферах жизнеобеспечения.

«Кто-нибудь из правительства говорил о том, что цены у нас высокие? Никто. Кто-нибудь из тех людей, которые отвечают за экономический рост, говорил о том, что у нас экономического роста нет? Последние десять лет нет экономического роста. 2008 – 2009 гг. – кризис, 2010 г. – восстановление. С 2010 до 2020 гг. средний экномический рост был меньше 1%.

Соответственно, после 2013 г. у нас и доходы населения стали падать и до сих пор падают. Да, доходы населения падают, не растут и в США – но с какого уровня? Вы понимаете, сейчас, в особенности, экономический кризис развивается после пандемии, но я говорю до экономического кризиса, с 2013 г. падают.

Наш народ не стал лучше жить. Он должен лучше жить. Был же указ президента 2018 и 2020 гг. В 2018 г. были отмечены основные базовые показатели социально-экономического развития страны – там и демография, и уровень жизни, и все связанное со всем остальным», – говорил ученый.

В свою очередь, Вассерман выразил убеждение, что виной тому – недобропорядочные конгломераты либерального толка, заинтересованные в поддержании состояния упадка в государстве.

«После выхода указов 2012 и 2018 гг. экономический блок правительства тут же честно заявлял, что не может исполнить эти приказы, потому что в рамках догматов тоталитарной секты либералов эти указы не просто неисполнимы, а еще и, опять же, в рамках этих догматов, представляются опасными», – сказал он.

В ответ, Нигматуллин настоятельно призвал избавляться от недееспособных кадров и потенциальных вредителей в правительственных кругах.

«Согласен с вами. Но если есть президент, указы, и если экономический блок правительства говорит, что «не может выполнить», – нужно гнать. Выгонять их с работы!», – убежден энергетик.

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