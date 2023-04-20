«Причина понятна»: Севастополь отказался от Парада Победы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после недельной паузы решил не проводить массовые мероприятия 9 мая.

Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вчера общался с командованием флота – принято решение не проводить Парад 9 мая. Безусловно, мы не оставим без внимания ветеранов. На следующей неделе проведем оргкомитет и расскажем, какие мероприятия пройдут в Севастополе», – сообщил губернатор.

В комментарии «ПолитНавигатору» директор севастопольского филиала Института стран СНГ, военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачёв отметил, что решение не проводить массовые мероприятия 9 мая уже приняли 6 регионов, и речь идет не только о Крыме, Белгородской, Курской, Херсонской областях, республиках Донбасса.

«Появилась информация о том, что в шести регионах России отменили праздничные масштабные мероприятия – парады, «Бессмертный полк», всякого рода шествия. Но на днях прошла информация, что на Кубани тоже не будет никаких мероприятий, за исключением Новороссийска, – подчеркнул Горбачёв.

По его словам, с учётом того, что неделю назад глава Крыма принял решение перевести в минимальный формат мероприятия в Симферополе, решение подобного рода в Севастополе абсолютно логично и выверено.

«Причина понятна – это угрозы, которые возникают от бесшабашных и безмозглых наших оппонентов, по сути противников. Это и возможности всякого рода разведывательно-диверсионных групп, это риски применения дальнобойных ракет, а у украинцев они уже присутствуют, о чем свидетельствует попытка атаковать Феодосию. Думаю, что решение абсолютно верное, но тем не менее праздник никуда от нас не уходит, он вместе с нами, мы его будем отмечать, в том числе и в публичном формате, но в несколько минимизированном варианте. Думаю, что мы выберем такие формы, которые так и иначе продемонстрируют – Севастополь празднует и День Победы, и 79-ю годовщину своего освобождения. Эти даты в календаре совпадают», – отметил эксперт.

Напомним, в Крыму отменили праздничные демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что решение об отмене военного парада на 9 мая будет принято Минобороны РФ.

Ранее губернаторы приграничных Курской и Белгородской областей сообщили об отмене Парада Победы. Большие скопления техники и людей – мишень для террористической атаки, тем более что БПЛА регулярно прилетают с территории Украины с прицелом на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Такую же позицию занял врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.